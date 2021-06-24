彰化縣一名女保險業務員為了衝業績推防疫保單，與水果盤商妻子去吃完喜酒後染疫，被彰化縣衛生局通知遭匡列隔離當天下午，竟還到客戶家拜訪簽保單，不僅害公司遭罰60萬元，彰化縣衛生局也證實，將會依違反《傳染病防治法》對女保險員正式開罰，最重可罰15萬元。

彰化縣衛生局強調，女保險員是5月15日下午2點接獲衛生局通知，被匡列為接觸者，需居家隔離並採檢，不料她當天下午5點還是前往1名客戶家中簽署防疫保單，由於衛生局人員通知隔離，都會明確告知接觸者，就是不能出門，因此女保險員已經明顯違反居家隔離相關規定，正在進行相關裁處。

衛生局長葉彥伯表示，針對居家隔離者違反相關規定，經查證屬實，就會依傳染病防治法裁罰行為人，裁罰1萬元至15萬元；這與金管會、保險局裁罰其所屬保險公司，兩者情節不同、罰則也不同。

根據了解，女保險員在得知水果商14日報出確診染疫後，還依舊出門趴趴走，去洗頭、四處拜訪客戶賣保單，導致客戶1家5口遭匡列、洗髮店負責人親人也染疫，保險公司因督導不周遭金管會罰60萬元。如今女保險員自己因違反防疫與居家隔離規定，將面臨裁罰。