主打沉浸式武俠RPG玩法及擁有百萬字劇情的手機遊戲新作《煙雨江湖》，今（24）日正式啟動全球事前預約活動，玩家可前往《煙雨江湖》官方預約網址、App Store及Google Play等平台進行預約登錄，官方也同步釋出首支全球中文版遊戲宣傳影片，帶領玩家飛越時空，回到武林紛亂的年代，一覽大氣磅礡的江湖世界！

《煙雨江湖》首支全球中文版宣傳影片

營運團隊表示，為帶給玩家不同以往的遊戲預約體驗，邀請知名圖文網紅暨暢銷書作家｢二師兄｣合作站台，打造出首創互動式事前預約活動，搶先享受趣味武俠劇情，從中找出關鍵人物，還能帶走《煙雨江湖》獨家限量版專屬時裝！凡是完成事前預約且達指定條件，除了可以免費獲得豐厚的遊戲資源之外，還有機會抽中iPhone12、Switch健身環套組等多項大獎，喜愛本作的玩家千萬不能錯過。

以古代中國地圖實景描繪！重現真實武俠大世界！

《煙雨江湖》承襲經典單機武俠遊戲元素，主打高自由探索玩法，玩家可以在廣袤的中原地圖上，乘坐馬車，快意地穿梭行走、遊歷四海。隨著武藝提升及劇情推進，玩家將解鎖新地圖，為天下鋤強扶弱，成為名留青史的江湖俠士！

而遊戲整個年代背景設定在魏晉南北朝期間，製作團隊也考據了當時的中原版圖，揣摩出當時達1468萬平方公尺的中原世界，並還原出23個重要景點，無論是矗立名門少林寺的「嵩山」，或是武俠迷們所熟知經典城鎮──繁華盛世的「洛陽」、坐擁西湖的「杭州」、大漠絕景的「敦煌」等，讓玩家能夠身歷其境，完全融入遊戲世界當中。在《煙雨江湖》中，玩家均能透過飛馳的馬車或悠遊步行方式到達，盡覽風光美景。

成都

大雪山

洛陽

杭州

敦煌

除了遊覽探索各大城市美景，玩家也可以前往深山洞穴裡探索，發掘岩石上失傳已久的武功絕學、找尋別有洞天的湖中秘境，巧遇高人指點，展開不凡的江湖人生，寫下屬於自己的武俠小說！

《煙雨江湖》支線地圖場景－充滿機關解謎要素的深山洞穴

《煙雨江湖》支線地圖場景－充滿機關解謎要素的深山洞穴

《煙雨江湖》支線地圖場景－在湖底發現別有洞天的水溶洞

全球首創！互動式事前預約活動，即刻開啟

打破傳統，預約即能試玩！《煙雨江湖》獨創互動式預約活動，與知名人氣網紅「二師兄」強強聯手，於預約網站展開「尋找二師兄」聯名趣味活動，完成預約的玩家可自由選擇劇情選項，觸發不同的故事情節，找出神秘的江湖人物，獲取全球中文版專屬特殊時裝「二師兄面具」及「特製版武俠時裝」！

《煙雨江湖》X「二師兄」聯手預約互動式活動

《煙雨江湖》X「二師兄」聯手預約互動式活動

《煙雨江湖》精心打造的「二師兄」聯名預約互動式活動，不僅讓玩家搶先體驗趣味武俠劇情，更在預約網頁中隱藏了許多豐富彩蛋，從踏入頁面到遊戲結束、分享頁面，二師兄KUSO語錄都將在網頁中隨機驚喜呈現！

《煙雨江湖》獨家限量版預約專屬時裝

即刻預約！iPhone12、Switch健身組、Dyson等百萬豪禮送不停

《煙雨江湖》全球中文版已於台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、北美等同步開啟全球事前預約活動，即日起至7月14日，只要參加事前預約活動，即有機會抽取iPhone12、Switch 健身環套組、Dyson吹風機、Sony耳罩式耳機、Garmin電競手錶等多項豪禮！敬請關注官方網站和粉絲團以追蹤最新消息。