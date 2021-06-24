高雄出現9例確診，市長陳其邁在記者會當場痛批新北市恩主公醫院群聚個案疫調不實，對此台大流病與預醫所兼任教授、台灣公共衛生促進協會顧問金傳春表示，台灣第一次碰到這麼大的傳染病，短短幾天傳播快速，此刻應該儘速防疫互相幫忙，怎麼會互相責怪，尤其地方衛生局面對龐大確診者人力不足，陳其邁怎麼不在當行政院副院長的時候把人力增加呢？

金傳春表示，大家都在責怪新北市沒做好疫情調查，但卻不清楚一個地方衛生局每個科只負責一種疾病，短時間出現這麼龐大的確診數，即使整個科放下去，都難以應付這樣的流行，高雄市長也是台大公衛學院畢業，一定知道此刻的難處，卻只會責怪新北市長沒做好疫情調查，根本愧對畢業校系的老師。

金傳春表示，防疫應該是大家互相幫忙，學者不能當政治人物後就頭昏，若認為沒做好，怎麼當初做行政院副院長時，沒協調增加各地方衛生局的人力，弄的強一點？

金傳春也提醒，高雄鄰近機場、空港，未來病毒將來進來的機率也很大，現在也應該積極做好。