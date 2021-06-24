台南市白河區一名26歲女子接獲網路投資訊息，前後匯出共112萬元才起疑心，詐騙集團日前再次拐騙時，女子要求當面交付，23日在7名親友陪同下，與2名車手見面。車手稱只是被動來取款，兩方爭吵不休後到白河警分局談判，警方原以為是財務糾紛，從旁了解後才知是「假投資真詐騙」，訊後將2車手依法送辦。

據了解，該名女子今年在網路看到投資訊息廣告，被詐騙集團以高報酬、高獲利口號，慫恿投入投資虛擬貨幣，女子以為找到發財方法，依照對方指示匯款，前後共計匯了112萬元投資。由於帳面數字看似賺了高達400多萬，女子想領200萬元獲利，卻遭對方百般刁難。

日前對方向她誆稱須再匯19萬元，即可領200萬元，女子自覺被騙，要求23日凌晨在嘉義高鐵站交付款項。孰料，2名22歲及31歲車手到場後，看到女子浩浩蕩蕩帶了7名親友，欲討回獲利，稱自己不認識背後主使者，只是去提錢取款。

兩方爭吵不休後改約在白河警分局談判，警方原以為是財務糾紛，經調查才知是件「假投資真詐騙」，詢後將2車手依法送辦，南檢昨聲押，移審台南地院，地院裁定各自1萬元交保。2車手「走不知路」送上門來，對警方而言，更是意外多了一筆績效。