受到疫情影響，民眾待在家的時間越來越長，追劇消磨時間也成為一種新的生活方式。許多民眾會透過訂閱線上影音，但也衍生一些消費爭議。行政院消保處統計，有關線上影音消費爭議申訴案件共計36件，其中多數為退費爭議達18件。

消保處指出，退費爭議如業者無比例退款規定、消費者取消訂閱要求支付違約金、被重複扣款、取消訂閱後仍被扣款、未申辦影音加值服務等，提醒消費者訂閱線上影音時，務須特別留意並看清楚業者有關收退費公告或規定，若業者規定不明確，消費者於訂閱前應主動向業者詢問，或考慮放棄訂閱。

消保處表示，網路連線異常為網路異常影響收視權益，提醒民眾如遇到網路異常問題，應立即向電信業者及影音業者反應，若可歸責於電信事業事由造成連線中斷，民眾可分別依行動通信網路業務服務契約範本，或固接連線網際網路接取服務定型化契約書範本相關規定，向電信業者爭取協商扣減月租費。

消保處說，自動續約扣款爭議則為免費試閱或付費訂閱期滿後，自動續約扣款，提醒消費者不論是免費訂閱或付費訂閱，業者可能搭配自動續約服務，亦即消費者於訂閱期滿後未主動取消，業者即會逕自為消費者續約，訂閱前須特別注意有無自動續約規定外，訂閱後如無意續訂，亦須記得於期滿前取消訂閱，方不至被繼續扣款，造成荷包損失。

消保處指出，目前因為尚無線上影音定型化契約範本或應記載及不得記載事項，故關於線上影音訂閱或取消，原則上為依業者規定運作，遇有爭議時，則參酌消費者保護法及民法等相關規定辦理，對消費者而言，事後救濟不如事前注意。

消保處提醒消費者，訂閱時可優先選擇有提供免費試閱之業者，並評估節目內容、品質、收費等是否符合自己需求；訂閱前務必仔細閱讀有關收退費等規定，尤其要特別注意有無自動續約條款，以免日後發生爭議。