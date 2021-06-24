新北市政府今（24）日委託仲量聯行舉辦新北市環狀線板新站線上直播招商說明會，吸引130人報名與會，預計9月對外公告招商，明年3月正式簽約。

新北捷運局今日下午舉辦「新北環狀線板新站土地開發案」招商線上說明會，介紹基地及招商條件，預估興建投資金額約39億元，後續將於9月公告徵求投資人，順利與投資人簽約後，可於113年開工，開發完成後，預計可挹注捷運建設自償性經費約40億元。

新北捷運局副局長林耀長表示，板新站位於板橋中山路及板新路口西南側，鄰近新板特區，基地面積約1392坪，將接續車站出入口由地上6層開始興建，預估可興建地上29層樓、地下6層，總樓地板面積約1萬8700坪之捷運商辦大樓。

林耀長表示，符合資格之申請人，規劃於111年3月就產品規劃、亮點營造等開發建議書內容及承諾地主最低分配比例進行綜合評選作業，選出最優申請人將於簽約後成為正式投資人。

林耀長表示，在環狀線沿線，板橋站地段最優越，目前共計10處捷運開發案，其中秀朗橋、景平、中和及中原4站，已完成招商作業，已在申請相關執照中；接著將再辦理板橋、橋和、板新、新埔民生、新北產業園區、十四張共6站的開發作業，除十四張站會在明年後招商之外，其餘5站今年底到明年初之前辦理招商，會謀求政府、地主和投資人多贏的權利。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，環狀站沿線有十站的捷運聯開案，其中板新站在去年啟動，今年又舉辦兩場招商說明會，接著會舉辦專家諮詢說明會，預計9月公告招商，最快明年3月進行簽約。

趙正義表示，板新站位於板新路上，近中山路口，基地面積達1392坪，容積率900％，為捷運系統用地，可開發2萬1千坪樓總地板面積，共構工程已完工，為地下六層、地上五層的共構工程，未來投資人，可往上興建。

就板新站附近的行情，趙正義表示，估計每坪55~60萬元，為合理的銷售價格區間。

辦公市場方面，附近進駐率都90％以上。

估計全案投資金額，約38.7億元。未來總銷，8樓以上依每坪53~64萬估，大約上看114億元。

趙正義表示，板新站預計今年9月公告招商，市府將會成立廉政平台，全程監督公開公平透明的招商過程；並進行資格標、綜合評選，預計明年3月與最優投資人正式簽約。

本案會採捷運聯開案新制，所有私地主都會參與聯開分配。

有投資人提問，未來建物開發用途？擁有所有權？是否可預售？捷運局科長楊博仁表示，依都計管制，必須有30％要作商業使用，至於產權，未來投資人、原地主所分回的不動產，都擁有所有權，另外建照確定後即召開地主權配作業，投資人確定分回權屬後即可進行預售。

有投資人請問趙正義，對於有3成必須作商用不動產的看法？趙正義表示，附近已有部分大型百貨公司，就全球趨勢，未來會朝向兩大方向，一個是朝向Mega Mall的大型化趨勢發展，一個是結合捷運站的百貨公司或辦公大樓。

至於主管機關在分回權配的意願和想法？副局長表示，私地主希望分回多數以住宅為主，至於主管機關，是以軌道基金來進行招商，還是要在產品規劃完，在效益最大化原則下，作權配，當然太零星，也會造成管理上困擾。