據金管會統計，至今年5月底，保險業稅前損益為2313億元，較去年同期增加1374億元或146.3％。其中壽險業稅前損益為2220億元，較去年同期增加1345億元或153.7％；產險業稅前損益為93億元，較去年同期增加29億元或45.3％。

保險業業主權益110年5月底為2兆6049億元，較去年同期增加5945億元或29.6％。其中壽險業業主權益為2兆4574億元，較去年同期增加5779億元或30.7％；產險業業主權益為1475億元，較去年同期增加166億元或12.7％。

在國外投資及匯兌損益方面，5月底新台幣兌美元匯率相對於109年底升值幅度為3％，壽險業外匯價格變動準備金之累積餘額為304億元，較109年底減少158億元，110年5月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動之影響合計數為負的1207億元，同期間壽險業國外投資淨利益(包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動)為3372億元。