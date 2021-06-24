國發會今天宣布「新創紓困加碼方案」，以紓困4.0貸款專案為基礎，提供新創業者一年1.345％利息補貼、10成信用保證成數，及手續費補貼，即日起實施。

國發會主委龔明鑫表示，政府推出紓困4.0方案，但新創業者申請紓困常面臨資格認定問題，且營收衰退情形可能也不符合申請標準，因此國發會將協助新創事業資格認定，整理出新創名單，公布在台灣新創資訊平台，目前已有3000多家新創，未入列的新創業者也可線上申請。

國發基金執行秘書蘇來守指出，利息目前經濟部紓困融資已提供0.845％（中華郵政2年期定存利率）利息補貼，國發基金再加碼提供0.5％，合計1.345％。若新創事業不符合經濟部紓困標準，國發基金則將全額負擔1.345％的利息補貼，並負擔全額貸款手續費。

至於信用保證，蘇來守說，若銀行對於新創業者財報有疑慮，或缺乏抵押資產，且經濟部、信保基金提供的信保成數未達10成，國發基金將補到10成。

另外，去年因應疫情，國發基金以「特別股」方式提供新創事業紓困資金，當時通過181件，金額約29億元，當時提供業者2年還本付息展延時間，龔明鑫指出，今年因疫情還款期限再延長一年，合計三年。不過，今年以來，有四家新創業者辦理現金增資，現已提前還款。

龔明鑫說，去年特別股申請件數高達650多件，「審查非常冗長且吃力」，但最終受惠新創僅181家，因此今年希望透過嫁接紓困4.0方案，提供資格認定、信保成數加碼、利率及手續費補貼等方式，提高銀行貸款誘因，擴大協助家數。