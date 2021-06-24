由於美國和日本的高球桿頭市場需求暢旺，大田（8924）在第三季訂單滿載之後，由於6大客戶新單、以及既有的排程單量，「實際需求比預期的好」，使得第四季也將近滿載了，全年營收和獲利可望確保。

大田發言人鍾政義24日表示，包括屏東廠和大陸江西贛州廠的規劃產能，大約每月40萬隻，不過，為了因應下游客戶訂單需求，已經透過加班以及協力廠商的配合，將月產能拉升到50萬隻。

他說，大田的營收結構，鐵頭、木桿、以及桿組等高爾夫球產品，營收佔比逾87％，主要訂單來自美國PXG和日本BRIDGESTONE等美日6大客戶，占比逾90％。

法人指出，大田第三季訂單已經滿載，而屬於傳統旺季的第四季，本來就已有生產期程排入，加上下游客戶的新品訂單，陸續湧入，實際下單狀況比預期的，還要好，因此，今年將直接旺到年底。

法人表示，大田在訂單滿載的情況之下，鋼價等原料上漲，已有半年庫存因應，而新產品也可依原料價格上漲，調漲售價，加上運費由客戶負擔，成本控制得宜，因此，今年全年營收和獲利表現，可望高於預期。