南投縣衛生局，24日舉辦防疫計程車司機消毒防疫訓練。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣陸續出現確診個案，衛生局招募防疫計程車隊，提供接送任務，凡是居家隔離、居家檢疫、快篩陽性等民眾，如有就醫需求，可撥打1922免費防疫專線，預約專車專用的防疫計程車，不會載運一般乘客，請民眾安心。

為落實防疫計程車感染控制措施，衛生局24日舉辦防疫計程車載送個案個人防護及車輛消毒示範訓練，指導司機正確穿脫手套、隔離衣、N95口罩等個人防護裝備流程，以及載送個案的個人防護及車輛消毒，培養司機正確的防疫消毒概念及個人防護。

衛生局醫政科長陳淑怡表示，防疫計程車與一般計程車服務對象不同，主要載送入住防疫旅館居家檢疫期滿需返家、醫院或集中檢疫所解隔離返家、居家檢疫或隔離有就醫需求、居家或隔離期滿前到院採檢、社區快篩陽性個案返家或前往防疫旅館等對象，這些人不得搭乘大眾運輸工具，因此，縣府特別招募防疫計程車接送，目前已有4輛計程車加入服務行列。

陳淑怡指出，希望司機做好自我保護，尤其出車前後的消毒，自我健康保護及監測相關記錄都要確實，感謝司機們的加入，讓縣內個案有需求時，能有便利的交通工具。

參與訓練的司機表示，平時開車就有清潔消毒，加入防疫計程車後，學習用漂白水消毒，包括按順序擦拭、靜置、清洗等，尤其門把、縫隙、乘客可能碰觸到的地方都需要徹底消毒，過程雖然繁瑣，但那都是必須要做的工作，保護好自己，才能保護乘客與身邊的人。