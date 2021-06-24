中國外交部發言人趙立堅24日主持例行記者會指出，二十一世紀全球性挑戰要求大國擁抱合作，而不應計較「誰才是第一」。他同時表示，希望那些至今還沉浸在冷戰迷夢中的人盡快清醒過來。

德國前副總理兼外長菲舍爾近日撰文指出，將西方和中國的關係類比為冷戰時期美蘇關係具有誤導性。考慮到中國與世界經濟的相互依存關係，那些認為可以將中國孤立起來的想法是荒謬的。

趙立堅說：「我們贊同菲舍爾先生的客觀理性評價。」冷戰已經終結30多年，全球政治經濟形勢今非昔比，各國利益深度交融，零和博弈、冷戰思維註定要被歷史所淘汰。誠如菲舍爾先生所言，廿一世紀全球性挑戰要求大國擁抱合作，而不應計較「誰才是第一」。

趙立堅強調，合作是歷史潮流，共贏是人心所向。以冷戰模式遏制孤立任何一個國家都是不切實際的幻想。中國始終堅持走和平發展、開放發展、合作發展、共同發展的道路，宣導和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，始終推動構建新型國際關係，推動構建人類命運共同體。

趙立堅稱：「我們希望那些至今還沉浸在冷戰迷夢中的人盡快清醒過來，多傾聽有識之士的真知灼見，多做有利於增進國家間互信合作、符合全人類共同發展利益的事。」