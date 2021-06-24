基隆市今天新增9例本土確診個案，其中5例來自逸嘉老人長期照護中心、2例為家庭群聚案延伸、1例新北確診案例接觸者、1例疫調中，累計296例，市長林右昌表示，目前25名未染疫人員全數在防疫旅館隔離，防疫單位將分為紅、黃、綠區監控。

逸嘉老人長期照護中心今天2名工作人員、3住名確診，5人原匡列紅區高風險接觸者，進行第6次定期採檢確診，皆無症狀、收治醫院治療，目前總計28人染疫。

林右昌指出，逸嘉爆發確診個案時，立即成立專案，並請中央流行疫情指揮中心進行風險控管，衛生單位依照指引以檢驗代替檢疫，同時每3天進行1次PCR篩檢、提升所有防護裝備，並實施機構降載，降低照服員工作壓力，6月15日更進一步執行清艙計畫，將所有住民從原機構移至防疫旅館，採取一人一室、分艙分流照護，同時依風險畫分為紅區、黃區、綠區管控。

林右昌進一步針對養護中心狀況說明，因逸嘉照護中心是一整層樓，只要有人員染疫，所有住民皆會暴露在風險下，當時爆出確診個案時，立即將場域依風險畫分進行控管，由於病毒潛伏期長，只能不斷篩檢監控，他說，目前紅區住民2人、照服員3人（1人已感染復原），PCR採檢6採陰性，預計檢測到7月6日。

黃區住民6人，照服員2人，PCR採檢6採陰性，明天進行第7次採檢，監測到6月26日；綠區住民8人、照服員4人，PCR採檢6採陰性，市府正評估6月26日後重回機構，全員疫苗施打完畢。