彰化縣24日無新增本土確診者，但卻有新的確診者足跡，來自外縣市確診者。（謝瓊雲攝）

「嘉玲」又來了！彰化縣長王惠美24日宣布彰化縣無新增本土確診案例，但呼籲縣民面對疫情仍不可鬆懈、掉以輕心；她並公布三處疫調足跡，沒有確診卻有足跡，她強調是外縣市的確診案例曾到過彰化縣內，其中秀水鄉一家超商更是確診者前往台中開趴之前，與人約在超商進行毒品交換，令人詫異。

王惠美表示，今日新增0人、今年累計255人，篩檢陽性率0.07％，以完成5萬3088人篩檢，正在居家隔離中有166人，累計居家隔離者2941，累計死亡8人。

新增疫調足跡包括6月16日中午11點在聯邦銀行員林分公司、11時40分在埔心鄉員林快速道路中油加油站；另外17日傍晚6時35分，在7-11秀安門市。

為何彰化縣沒有新增確診者，卻有新的確診者足跡？王惠美說明，這是外縣市的確診個案，包括桃園確診者因公出差而到過員林、埔心，另有一名南投縣確診男子要前往台中開轟趴，先與人約在超商做毒品交換，短暫停留10分鐘。

彰化縣針對7大果菜市場工作人員安排抗原快篩，24日針對溪湖、員林共935人快篩結果均陰性。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

25日將在田中果菜市場進行450人抗原快篩（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

另外，針對彰化縣蔬果產銷鏈安心防疫專案，溪湖、員林2個果菜市場共進行935人抗原快篩結果出爐，全數陰性，讓不少工作人員松一口氣。彰化縣衛生局長葉彥伯強調，陰性不代表不會染疫，因此快篩會持續進行。25日下午將在田中果菜市場安排一場次，針對田中、社頭、永敬和北斗等果菜市場相關人員共約450人進行抗原快篩檢測，彰化果菜市場場地也正在協調安排中。

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