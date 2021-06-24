安永聯合會計師事務所今日公布《2021上半年首次公開募股報告》內容顯示，今年台灣資本市場上半年IPO家數總共14家，主要是受到本土新冠肺炎疫情衝擊影響。

就今年上半年IPO產業來看，生技醫藥業共計5家領先其他產業，籌資額度79.67億元，也大幅領先。上市的市場顯示，今年上市掛牌6家，籌資金額90.6億元，家數增加2家，籌資金額75.14億元，增福高達487.3％。

今年上櫃有8家新掛牌，較去年同期也增加2家，籌資金額48.34億元，較去年同期增加18.79億元，增福63.6％。上櫃企業中就是生技醫藥掛牌家數最多；籌資額較大卻是科技業，最大就是科技業的台慶科、其次是電子商務91APP＊-KY，兩家合計就超過上櫃籌資額超過6成。

此外今年上半年興櫃公司共計28家，以科技業為主，顯示台灣持續朝向多層次的IPO申請。

安永會計師事務所表示，今年上半年雖受到新冠病毒疫情嚴峻影響，台灣加權指數曾短暫跌破17000點，後續在投資信心恢復後指數緩步回升，顯示台股有基本面及資金面支撐。

但是後疫情時代放眼全球經濟發展前景樂觀、全球央行仍維持低利政策等因素皆有助全球經濟動能持續增強，台灣股市也受益上市櫃公司獲利成長、資金行情有助推升股市，期待下半年疫情穩定後有更多企業提出IPO申請。

科技、生技醫療產業皆有機會因新冠病毒疫情受惠成為主要看好IPO之產業。由於新冠病毒疫情加速遠距商機、宅經濟成長，提升 5G應用層面，如電子商務、數位金融、學習等產業與市場的發展與成長；也看好生醫產業將朝向疫苗研發、生技製藥、智慧醫療等相關領域發展。

此外，隨著歐美地區疫苗接種率提高，市場即將解封及積極推動各項基礎建設，帶動鋼材需求轉強；在全球綠能趨勢下，需使用高品質鋼材做為元件原料，工業也成為主要看好IPO產業。

台灣在疫情嚴峻影響下，今年上半年申請初次上市上櫃家數共有10家排隊中，申請上市中的公司有5家、申請上櫃有5家；申請上市產業以民生消費為主，申請上櫃產業則以半導體業為主；上半年登錄興櫃的28家公司將成為下半年IPO主力，仍樂觀看待2021下半年IPO市場。

展望下半年，期待疫情漸趨穩定有助增加IPO申請進度。可觀察IPO市場重點，包括政府鼓勵新創事業申請登板，預計將帶動半導體、資通訊、AIoT等數位產業之創新企業進入資本市場；疫情創造新形態公司IPO，民生消費類股受惠於疫情，大型集團推動子公司掛牌等因素都有助IPO市場更趨成熟。