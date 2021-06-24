新台幣終止連7貶 收28.002元 小升0.4分 16:322021/06/24 中時新聞網 曹逸雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新台幣兌美元匯率今(24日)收在28.002元，升值0.4分。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今(24日)收在28.002元，升值0.4分，終止連續7個交易日收貶的走勢，但仍在28字頭價位，成交量8.34億美元。 新台幣兌美元匯率以27.99元開出，升值1.6分，早盤一度走貶0.8分，來到28.014元兌1美元，最高來到27.970兌1美元，升值3.6分。 台股今日以平高盤開出後震盪上揚，盤中一度漲逾百點，終場加權指數以17407.96點作收，上漲71.25點，成交值4163億元，統計三大法人合計買超70.98億元，其中，外資及陸資買超38.47億元。 長榮、萬海強攻漲停 台股收盤漲71點 重返17400點 #新台幣匯率 #升值 #台股 #外資 #外匯市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上半年IPO募資額達138.9億元 年增2.1倍 15:102021/06/24 財經 電子傳產健康輪動 台股延續多方格局 13:412021/06/24 財經 ABF比價效應 大摩升景碩市場最高價 09:002021/06/24 財經 小米推出Redmi Note 10 5G與4G新機Redmi Note 10S 13:332021/06/24 科技 鮑爾再唱「鴿」 那斯達克指數創新高 04:102021/06/24 財經要聞 中租首發綠債 規模42億元 04:102021/06/24 財經要聞 標普上調台灣經濟成長率 水電短缺首列風險因素 12:502021/06/24 財經 自營商大換股 買超寫紀錄 04:102021/06/24 財經要聞 長榮、萬海強攻漲停 台股收盤漲71點 重返17400點 13:392021/06/24 財經 興櫃超強新兵 聯亞藥首日漲6倍 04:102021/06/24 財經要聞 《集中市場》外資2連買航向17400 三大法人買超70.98億元 15:422021/06/24 財經 台灣企業六大風險 水電短缺持續惡化中 13:422021/06/24 財經 中興電斥資百億元興建七股太陽能電廠今掛表 12:312021/06/24 財經 財經熱門新聞 等不及了！花蓮、南投委託這家生技公司採購500萬劑BNT - 財經 台積EUV產能 下半年爆發 - 財經要聞 - 工商時報 大股東棄船 陽明、長榮大暴崩危險？專家：這天決生死 - 財經 美中國力大拚戰看5巨頭 謝金河斷言：這國還是老大 - 要聞 晶片一哥遭凶狠開槍 謝金河驚這家外資動機不單純 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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