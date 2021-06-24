台北外匯市場新台幣兌美元匯率今(24日)收在28.002元，升值0.4分，終止連續7個交易日收貶的走勢，但仍在28字頭價位，成交量8.34億美元。

新台幣兌美元匯率以27.99元開出，升值1.6分，早盤一度走貶0.8分，來到28.014元兌1美元，最高來到27.970兌1美元，升值3.6分。

台股今日以平高盤開出後震盪上揚，盤中一度漲逾百點，終場加權指數以17407.96點作收，上漲71.25點，成交值4163億元，統計三大法人合計買超70.98億元，其中，外資及陸資買超38.47億元。