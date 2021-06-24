今天中央公布北市新增35名本土確診個案，台北市長柯文哲24日表示，最近發現無症狀感染者在增加，當疫調越做越多，無症狀的確診年輕人比例變高，他還提到，印度變種病毒一定會進來台灣，就公衛立場還是要學習和疫情並存，與狼共舞就是這樣，新常態精神不要幻想完全沒有疫情，要思考疫情一個程度存在，不要讓它太干擾我們的生活。

台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

柯文哲今天下午主持疫情記者會，他指出，不需要看每天的確診人數，因為受太多因素干擾，包括假日非假日、有沒有下雨，不過若用一周來看較有意義，會把干擾因素平均掉。

他剖析，北市第24周6月13至19日，有2個較不正常的數字，士林有護理之家一次就40幾人確診，處理掉特別案例，其他沒有那麼嚴重，監看每周變化知道哪裡有狀況，萬華的確診人數是記在萬華區或北農，不一定是在萬華的社區，只是一個工作地點。

柯文哲表示，每天的快篩陽性數字到最後面呈現趨緩，這也是很困難的題目，最近無症狀感染者慢慢在增加，起初有症狀才快篩，老年人得病症狀比較明顯，當疫調越做越多，沒症狀的確診者被抓出來，其中年輕人的比例變高，過去是感染了沒有被發現，隨篩檢越做越多，無症狀年輕人比例增加，反映最近篩檢做得比較多。

他說，台灣目前主要流行還是英國變種株，印度變種病毒一定會進來台灣，人家說百密一疏，要求百分之百很困難，就公衛立場還是要學習和疫情並存，與狼共舞就是這樣，新常態精神不要幻想完全沒有疫情，要思考疫情一個程度存在，不要讓它太干擾我們的生活。