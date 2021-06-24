刑事局鑑識科槍彈股警務正方仁義，獲選今年度全國刑事鑑識楷模。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事鑑識人員不管是在刑案現場勘察蒐證，或是DNA、指紋或槍彈比對鑑定等，在許多重大案件中往往扮演破案的關鍵角色，警政署為表揚這群幕後英雄，今年辦理第14屆全國刑事鑑識楷模甄選，從全國各警察機關所薦報的37人中，遴選8人為全國刑事鑑識楷模，其中包括刑事局警務正方仁義、新北市警察局警務正胡志榕、台南市警察局警務員方雅貞、嘉義縣警察局警務員謝惠淇、雲林縣警察局股長蔡裕寬、高雄市警察局偵查佐林明俊、台北市警察局偵查佐江晟維、桃園市警察局偵查佐王均軒等8人，但因受疫情影響，將由各縣市警察局自行辦理表揚儀式。

這8位全國刑事鑑識楷模除品操優良、工作負責盡職外，從刑案現場勘察、實驗室證物鑑析到新式鑑識設備的研發及鑑識相關學術研究等方面均有傑出成果。其中，刑事局鑑識科槍彈股警務正方仁義，1998年起即在刑事局服務，迄今已逾22年，近15年考績均列甲等，並參與過319槍擊案、峨眉停車場槍擊雙屍案、廣大興28號漁船槍擊案、館長槍擊案等許多社會矚目重大刑案的槍支鑑驗及現場勘察等工作。

方仁義警大鑑識系畢業後，就一直從事槍彈鑑定的工作，他曾協助友邦聖文森、新北市警察局成立氣體動力式槍支測速實驗室，並應用電腦軟體專業技術，開發建置刑事局「槍彈股鑑定資料庫」，至今共記錄槍彈鑑定案件約1萬8000餘件，證物數約5萬6000餘筆，有效分析和運用相關鑑定資訊，統計分析各類改造槍支來源數據，提供修法依據。

方仁義表示，感謝各級長官對自己工作的肯定，他印象最深刻的是參與「廣大興28號漁船槍擊案」現場勘察及彈道重建工作，記得那天頂著大太陽在漁船上爬上爬下的拍照、量測、紀錄全部52個彈孔的資訊，除此之外，利用彈頭(殼)比對及彈道重建，也讓警方找到涉案的槍枝。方仁義說，在這個跨國槍擊案件中，鑑識工作雖是一小部分，但卻是不可或缺的一環，整個過程雖然辛苦，但最終也還給了死者一個公道。