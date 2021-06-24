疫情持續嚴峻，台灣社會與經濟面臨巨大考驗。為協助台灣因應疫情衝擊，Facebook 提供企業商家各式免費工具與培訓資源，更特別針對中小型與微型企業，推出 Instagram 學院基礎課程，協助店家加速數位轉型。此外，疫情期間，透過 Facebook 多元社群服務，從 Messenger、社團到 Facebook Watch 等，陪伴民眾在防疫期間與親友保持緊密聯繫、持續學習、宅家放鬆。近期，Facebook 將同時提供情緒健康資訊，並與張老師基金會合作協助民眾保持心理健康，幫助台灣正向抗疫，攜手共度疫情挑戰。

疫情期間，全台不論規模大小的企業與商家皆受到影響，Facebook 致力於協助企業數位轉型，特別推出多項線上課程與講座，協助企業即時調整策略，迎戰疫情：

一、Facebook 攜手經濟部中小企業處舉辦「Instagram 學院 – 創新經濟數位學堂」，將於 6 月 25 日下午 2 點透過 Facebook 直播進行，特別針對中小型、微型企業量身打造培訓課程，教育店家如何建立商業帳號、接觸廣大客群，分享如何透過 Instagram 基礎工具建立數位型錄、增加商品曝光，並建立創意溝通的內容累積口碑，幫助所有傳統的店家踏出數位轉型的第一步。

二、Facebook 日前亦透過「迎戰疫情攜手同行」線上分享會，與台灣企業解析疫情期間的消費者洞察，協助企業擬定迎戰疫情的行銷策略，應對瞬息萬變的市場變化。

三、不少中小企業積極探詢海外市場，近期將舉辦的「Facebook 跨境電商領袖圓桌會」，將邀請跨境電商品牌一起交流最新趨勢，從經驗分享中彼此相互學習，共同引領台灣企業行銷全球。

許多民眾也透過 Facebook 與 Instagram 支持在地店家，包含透過觀賞 Facebook 的直播影片或社團內容了解商品與服務，或運用 Messenger 對話功能追蹤訂單。在 Instagram 上，民眾也可以透過限時動態的「力挺小商家」貼紙，在分享外帶美食或各式商品時，直接 Tag 商家的 Instagram 帳號，讓帳號更容易被追蹤，增加在地店家的曝光，以實際行動應援因疫情受到重創的小商家！

民眾在分享美食或商品時，可以在 Instagram 限時動態加上「力挺小商家」貼紙並 Tag 商家的 Instagram 帳號，支援小商家。（Facebook 提供／黃慧雯台北傳真）

疫情使許多非營利組織的營運也受到波及，Facebook 特別推出「Facebook台灣青年領袖大師課 - 非營利組織工作坊」系列課程，幫助非營利組織在疫情影響下，活用平台多項工具，持續與社會大眾互動並溝通議題，擴大社群影響力。

面對遠距工作及居家防疫的心理壓力，Facebook 鼓勵民眾多透過平台上的服務與親友保持聯繫，也提醒民眾可透過情緒健康資源中心的專家建議，或 Facebook Community Taiwan 粉絲專頁了解情緒健康系列貼文，及後續由 Facebook 與張老師基金會共同合作的線上影片，一起以正面行動紓解情緒壓力、保持心理健康。

2020 年疫情初期，Facebook 啟用新冠病毒資訊中心及 Messenger 聊天機器人，提供來自疾病管制署最新的疫情資訊與防疫措施，確保民眾安全且知情。即使防疫期間暫時無法實體聚會，Facebook 鼓勵大家利用平台上各種社群服務，在線上與親友互動，保持連結：

一、民眾可透過 Messenger 包廂建立視訊聊天室，與親朋好友舉辦虛擬聚會，創造彼此陪伴在一起的溫暖。

二、探索並加入 Facebook 社團，平台上有許多關於親子教育、健身與廚藝等各式嗜好的社群，藉此與同好交流，促進更緊密的聯繫。

三、運用 Facebook 及 Instagram 直播，以即時的方式表達自我，或參與各種透過直播舉辦的活動、表演或課程等瞭解資訊、吸收新知。

四、觀看 Facebook Watch 上的戲劇、節目、創作者影片與達人教學等多元影音內容，只要搜尋 #陪你宅在家，或 #宅家看FBWatch，即可看到包含Vidol影音、八大原創戲劇、唐綺陽占星幫、這群人 TGOP 與蘿潔塔的廚房等豐富的影片內容，陪伴大家度過居家防疫時光！