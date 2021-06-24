台南市長黃偉哲呼籲，面對疫情不能掉以輕心。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南連續9天維持＋0，但接連2天都有確診者足跡來過台南，其中，屏東63歲計程車司機案14298與案14409曾於6月11日一起到台南，案14298曾載運自祕魯返台的染疫祖孫，台南市長黃偉哲下午於防疫記者會上呼籲，面對疫情不能掉以輕心，屏東這起計程車司疑似感染祕魯株超強傳染力病毒，必須高度戒慎恐懼。

台南市衛生局公布今天台南有1起確診者足跡，是屏東縣個案14409，為23日屏東公布的案14298同行者。2人在6月11日上午9時49分前往國道三號新化休息站北上段，11日上午11至13時及18日上午9至11時前往佳里區法旨宮，匡列對象同昨日案14298之4人，2位廟方人員因與案14409密切接觸，改列居家隔離，採檢陰性，另案14409與2名友人相約交流道送芒果，曾短暫接觸，2友人目前篩檢也陰性。

黃偉哲說，台南端午節這波算守得不錯，3000多人搭大眾運輸工具抵達台南，700多人篩檢均為陰性，為了將感染鏈守得更嚴格，市府決定用第二預備金採購1萬劑居家快篩，提供外地回來台南的民眾，到衛生所免費索取。

他表示，國外有些施打過疫苗的人，也要求居家快篩，每周篩1、2次，台灣也有企業要求員工做好居家快篩再上班，居家快篩漸成後疫情時代的日常，希望大家做好安全管理。