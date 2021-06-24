台灣近來頻傳高齡者施打AZ疫苗後猝死事件，讓不少子女看了心慌慌，掙扎是否要讓爸媽打疫苗。資深媒體人丁學偉近日在節目中分享86歲母親打疫苗，身為子女忐忑不安的心情，母親接種後出現吃不下飯、全身虛弱的副作用更是讓他嚇壞，擔心到半夜都睡不好覺。

丁學偉近日在謝震武主持《震震有詞》分享86歲老母親上禮拜施打疫苗的心情，他說自己先前就一直在掙扎要不要讓媽媽打疫苗，雖然媽媽身體算硬朗，但還是讓他放不下心。最後丁學偉是參考媽媽從年輕到現在，注射疫苗沒有過敏史，雖然有血糖問題，但控制不錯，也沒有很明顯的三高，因此決定讓她打疫苗。

「打了之後回來，真的是忐忑不安你知道嗎？」丁學偉透露媽媽下午接種完，晚餐就開始吃不下，整個人開始懶洋洋，而且躺在床上就爬不起來，因為媽媽身體實在太虛累。

後來丁學偉更聽到媽媽房間內傳來「砰砰砰」聲音，原來媽媽身體虛弱到連房門都拉不開，讓他當下真的被嚇到，連忙要媽媽快躺回床上不要亂跑，同時也叫媽媽換上紙尿褲，「我說這兩天妳不要一直起來，因為上廁所真的是一個危險地方。」

丁學偉約莫2到4小時就會幫媽媽量一次體溫，更準備一壺水放在床頭，讓媽媽喝水促進代謝，「因為聽到太多新聞是說，他跟你說不舒服，去躺著睡一睡就走了，我怎麼知道？像半夜我晚上就睡不好。」

另外，主持人謝震武也提到：「你這一陣子聽到，就告訴你說這個背景值，說什麼每一天自然之下也會有多少個老人家也會走，我跟你講那真的聽不下去。以前有多少老人家是今天還好好的走一走，然後明天突然之間就不見了，那個背景值沒辦法說服人啦。雖然大家聽完數據會覺得說老人家是不是應該還是要去打（疫苗），那整體是不是比較好的，可是心裡的憂心是一定有的。」

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