癌症治療過程常常會面臨各種「不適症狀」，而導致耽誤療程或影響療效，甚至影響生活品質，連帶讓病人與家屬承受極大壓力。馬偕醫院兼任主治醫師、台灣癌症全人關懷基金會董事長謝瑞坤醫師指出，國內高達92％的癌症病患，飽受「癌因性疲憊症」所苦，建議透過運動與藥物，達到預防與改善的效果，幫助病人順利、如期地完成讓治療。

到底什麼是癌疲憊，與一般的「累」有什麼差異？謝瑞坤表示，一般的疲倦，只要休息就能恢復，但「癌因性疲憊症」，則是一種持續且主觀的疲憊或耗竭感覺，無法透過休息來緩解；發生的原因「大多數是好幾項因素加在一起，很少只有單一原因」，包括癌症本身造成的消耗、當中又以越後期為越嚴重，以及化療、標靶治療等多項治療，都是癌疲憊的成因。

根據癌症安寧緩和醫學會的「2015全台灣癌症病人之癌因性疲憊症流行病學調查」，高達92％台灣癌症病人有「癌因性疲憊症」問題，其中有1／4屬於中重度疲憊病人；此外，包括肺癌、乳癌、胃癌、淋巴癌、頭頸癌等癌症，皆有7成以上的機率，診斷有癌疲憊問題。

癌疲憊會怎樣呢？又有什麼影響？謝瑞坤強調，癌疲憊最大的威脅，在於讓病人累到「不想接受治療」，除了本身治療意願因疲憊而降低，也會因為疲憊，使得本身相關數值低下，無法繼續治療。

由於疲憊是個相當主觀的感受，所以除了理學檢查之外，也可透過個人主觀感受來評估，像是出現明顯疲累、全身虛弱或沉重、難以入睡、睡了還是累…等等；此外，像是注意力不集中、事情只能做一半，也都是癌疲憊的症狀，最重要的，是要評估「對自己的生活，有沒有造成影響。」

醫界現有讓病患自我評估的「疲憊量尺」，謝瑞坤醫師解釋，未滿4分屬於輕度疲憊，「有疲憊的感覺，但尚未影響到生活」；4分以上，就容易越來越嚴重、越來越不想動，甚至影響到治療。

根據《癌因性疲憊症臨床治療指引》，低於4分的輕度疲憊，可以採取運動、營養飲食、睡眠衛生等「非藥物治療」來因應或預防，當中又以運動為擁有最多實證支持的療法。

謝瑞坤建議，病患應該維持每周3次以上、每次20~30分鐘的運動，維持肌力來避免日常工作變慢，甚至預防癌疲憊的惡化；他甚至認為，病患應該把「運動當作藥」，照三餐「服用」，像是三餐飯後，走上20分鐘，搭配充足的營養，持續兩周，便容易有明顯的改善感受。

《癌因性疲憊症臨床治療指引》指出，4分以上的中重度疲憊，便建議加上藥物治療，包括精神刺激藥物、類固醇藥物、中藥藥物、黃耆多醣注射劑，效果在1~2周內會呈現。其中，屬於處方新藥的黃耆多醣注射劑，已在臨床證實治療效果，並取得我國TFDA藥證。

謝瑞坤表示，考慮到乳癌患者在接受化療時相當辛苦，健保署今年開始，將黃耆多醣注射劑給付在乳癌病人身上，解除治療帶來的不適。

當病人罹癌後，能否就開始著手預防癌疲憊？謝瑞坤指出，現在的醫學，會先「預期」對方會發生某種症狀，例如化療時，會吐的很厲害，甚至造成人體相當大的消耗，那在治療時，會盡量控制著「不讓他吐」，或及早透過營養師的介入，減少人體消耗。

他進一步強調，未來則可能走到藥物預防部分，以癌疲憊為例，目前正在進行臨床觀察，先讓尚未產生癌疲憊、但正在進行化療的患者，同時使用癌疲憊藥物，對照同樣進行化療、但沒有合併使用癌疲憊藥物的組別，來觀察後續預防的效果。

隨著醫學進步，各種治療方式問世，但如果因癌疲憊而影響療程，將不容易達到預期的療效。謝瑞坤醫師表示，癌疲憊是可以治療的，病人自己與家人，都應多多了解癌疲憊，適時與醫護人員進行諮詢。