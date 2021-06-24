嘉泥(1103)下午舉行法說會，執行副總王立心指出，今年台泥現金股利收入約有11億元左右，由於該公司在7月召開股東會，預期Q3仍將會如期入帳，至於嘉泥的股利是否會因股東會延期而較晚發放，她則說，公司股東會預計將在8月中到8月底間召開，屆時將爭取在1.5個月內把股利發給大家。

歐美地區因疫苗施打率增加陸續開始解封，歐盟放寬旅遊限制，義大利開始出現報復性旅遊人潮，王立心說，轉投資的義大利羅馬A Roma在6月開始重新營運，將積極爭取下半年的業績表現。

至於日本由於疫情仍在起伏當中，沖繩緊急事態宣言延長至7月11日，王立心坦言，在沖繩在當地的旅宿事業的確是辛苦的，但最辛苦的已經過去，還好日本政府有提供優惠貸款等政策，在日本當地疫苗施打率增加下，預期國內旅遊應該將漸增。

在水泥本業方面，嘉泥認為，台灣2021年經濟穩定，水泥經銷正面看待，王立心指出，對台泥是策略性投資，原則上不會處分。至於在資產開發/管理方面，岡山廠整地完成，貢獻2021年租賃收入，預估全年收賃收入約持平或小幅減少。