新北市鶯歌區柯爸爸育有一對4歲雙胞胎，自幼體重不足、發展遲緩，出生後在加護病房住了5個月，出院後頻繁往返醫院就醫、檢查；近日新冠疫情嚴峻，柯爸爸有感醫護人員辛勞，親筆寫了一封感謝信並捐贈3000元向醫護人員致謝，委由新北市長侯友宜轉達心意，「相信新北市會如同巨人再次站起，新北加油！台灣加油！」

柯爸爸的感謝信中寫道，他是鶯歌居民，4年前雙胞胎出生，極低體重665克、695克，在加護病房足足進了5個月，之後頻繁進出醫院，「我完全可以理解醫護人員面對疫情的辛勞跟擔憂」。

柯爸爸說，他的家裡雖然只是一班家庭，幾十萬的機器負擔不起，但希望由孩子的名義捐出3000元，委由市長反應小市民支持及感謝醫護人員的心意，也感謝市長撐起新北市，相信新北將如同巨人般再次站起來，「新北加油！台灣加油！」

侯友宜今在防疫會議中轉述柯爸爸的信並致謝表示，柯爸爸有感醫護人員辛苦，捐出每個月照顧費用，精神令人感動，也非常感謝柯爸爸的付出，希望大家跟柯爸爸一樣，面對防疫齊心協力，同島一命。