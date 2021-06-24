防疫三級警戒延長，抗疫第一線的醫護人員，是大家最重要的守護者。今日在台中市議員謝志忠的牽線下，蔡其昌副院長特助林義偉、台灣巧福股份有限公司董事長楊瑞成，捐贈台中榮民總醫院1600套防護面罩，期望提供醫護人員更安全的防護，共同守護市民的健康。

謝志忠表示，第一線醫護人員真的相當辛苦，疫情最前線不分日夜堅守崗位，日前指揮中心宣布三級警戒延長至7月12日，現在更是關鍵時刻，熱血為前線盡一份心力！

林義偉說，疫情之下防疫物資更顯珍貴，近期為防疫物資奔波，希望籲請大家一起努力，積極配合三級管制，保護自己就是守護醫護。楊瑞成表示，公司與台灣人民站在第一線，共體時艱，提供醫療防護，降低傳染風險，全力支援醫護。

台中榮總醫院副院長葛光中感謝大家的愛心與協助，並表示，所有的防疫物資都很有需要，醫院也會與大家一同盡心嚴守社區防線，盼望早日解除疫情警戒，恢復穩定生活。