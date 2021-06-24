香港蘋果日報今天起被迫停止營業，蔡英文總統對此表示遺憾。她說，熱愛自由的人們應該相互扶持。此時此刻，國際社會也正站在港人這邊，憂慮香港自由民主的倒退。她想再一次告訴香港人：「自由的台灣，會一直撐著香港的自由」。

蔡英文在臉書表示，很遺憾看見香港蘋果日報，在創辦人黎智英被拘、金流遭斷、高層接連被捕、記者人心惶惶的情況下，今天被迫停止營運，出版最後一刊。對九七後的香港人而言，蘋果日報不只是一份報紙，更是港人不畏強權、渴望民主、追求自由的灘頭堡。

她說，蘋果日報始終跟爭取民主自由的港人同一陣線；當媒體被迫屈從北京安定發展的主旋律，蘋果日報堅守不屈，為港人的心聲道出不平。也許有人認為，這是壓垮香港自由民主的最後一根稻草，但她想告訴暗自竊喜的威權主義者，自由民主就像一棵樹，也許可以將它攔腰砍斷，但種子早已遍灑在土地的每個角落，總有幾顆種子，會生長成另一棵大樹。

蔡英文強調，熱愛自由的人們應該相互扶持，這是在疫情當中，台灣從國際社會中感受到的溫暖。此時此刻，國際社會也正站在港人這邊，憂慮香港自由民主的倒退。

她想再一次告訴香港人：「自由的台灣，會一直撐著香港的自由」。也盼望，港人深埋心底對自由民主的企盼，有朝一日，能讓東方之珠再次璀璨。