屏東爆發群聚感染，計程車司機確診後至今共有7人染疫，屏縣府24日公布司機外的6人足跡，並進行清消。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東爆發群聚感染，計程車司機確診後至今共有7人染疫，屏縣府24日公布司機外的6人足跡，並進行清消。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東爆發群聚感染，計程車司機確診後至今共有7人染疫，當中有人曾一同用餐、泡茶，屏縣府24日公布司機外的6人足跡，遍及枋山鄉的果園、超商、市場、小吃部、早餐店等，此外還有嘉義、台南、台北、新竹等地，目前共匡列112人。

屏縣府指出，該起群聚的確診者有23日公布的自營計程車司機案「14298」，以及24日公布的雇用載送的乘客73歲男性案「14409」、其同居友人71歲女性案「14407」、同居友人15歲孫子案「14408」，與確診司機一起用餐、泡茶的3位友人，即59歲男性案「14410」、62歲男性案「14412」、67歲男性案「14413」。

衛生局疫調發現，「14408」是從台北返鄉，由友人載送，而台中市一對境外移入的祖孫案「13332」及「13333」，因是「14407」、「14408」的親戚，他們6日自秘魯返國後，在枋山居家檢疫，雙方住在隔壁，秘魯返國祖孫於14日雙雙確診收治，病毒株正由中央流行疫情指揮中心進行基因序列比對中。

至於案「14409」則曾於11、18日二度雇請確診司機，載他前往台南市法旨宮拜拜；而案「14410」則於13日至嘉義市活動，衛生局也分別通報台南市、嘉義市衛生局後續處理。

衛生局說，案「14407」、「14409」、「14410」、「14412」都為果農，當中「14410」、「14412」、「14413」3人曾分別與確診司機吃麵、泡茶聊天 ，而「14413」為「14412」的胞兄，6月初從新北市南下協助弟弟果園採收。