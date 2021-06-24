嘉泥（1103）24日舉行線上法說會。在水泥本業穩定，嘉泥指出，集團會持續發展旅宿服務業的版圖，今年首季旅宿服務領域的營占已達11%，首次突破2位數。對於今年旅宿業的展望，預期疫情穩定後旅宿服務才能站穩腳步，若無突發狀況，2021年第四季後較樂觀。

嘉泥目前的旅宿服務企業包括義大利的「A Roma」飯店、北市中山區的「人之初產後護理之家」、以及日本沖繩的 五星級飯店「Hotel Collective」。

除此之外，嘉泥也在2020年底，以11.57億元取得雲朗觀光23.1％股權。

擴大旅宿服務業市場的腳步不停；今年第一季，自創品牌「人之初產後護理之家」，在台北市敦化北路精華地段，開設第二家、規劃獨棟高檔月子中心。

嘉泥手中的水泥本業及裝卸倉儲事業群，營占約為8成。嘉泥指出，展望國內2021年經濟穩定發展，水泥經銷正面看待，另，所持有台泥約5.69％的股權、約3.1億股，預期可隨台泥的獲利增加，現金股利收入可望增加。

至於裝卸倉儲業務，在散雜貨卸載量2021年預估會持平下，營占應可維持在30%左右。

嘉泥指出，未來將持續提升集團旅宿事業內容，也將擴大營運規模，依計畫，今年將赴大陸蘇州及揚州二地，開設月子中心。

另外，嘉泥指出，日本沖繩第二個度假村據點「InterContinentalOkinawaChuraSUN Resort」 (豐崎案)，預計2021年下半年發包。