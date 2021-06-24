大陸商務部今舉行的例行記者會，針對美國商務部於當地時間23日宣布將5家「涉及強迫勞動」的大陸實體列入出口管制「實體清單」一事，大陸商務部新聞發言人高峰表示，所謂新疆「強迫勞動」問題完全違背事實。

高峰表示，美方再次動用國家力量，以所謂「人權」名義，行保護主義、霸凌主義之實，是對國際經貿秩序的嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈安全造成嚴重威脅。美方應立即糾正錯誤做法。並稱，陸方將採取必要措施，堅決維護大陸企業和機構的合法權益。