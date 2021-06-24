台股持續高檔，考量到台灣投資人偏好電子科技類股，亦有投資電子期貨的需求，且為了讓更多小額投資人也能運用更多元的投資工具，分享台股成果，金管會24日宣布，小型電子期貨契約將在本月28日掛牌，保證金價格是現行電子期貨的1/8，即約2.65 萬元即可投資。

這是台股第二度推出小型期貨，先前是2001年推出小型台指期，在2020年交易口數已達24.5萬口，正式超越原型台指期的18.9萬口，今年到4月小型台指期已有31萬口，原型台指期則為20.5萬口，顯示小型期貨有更多參與者。

金管會指出，現今台股電子類股成交值占約7成，顯示國人對電子類股商品具有相當的投資需求。電子期貨契約乘數為每點新台幣4000元，以6月18日指數收盤水準829.76點計算，契約規模約331.9萬元，原始保證金就要21.2萬元，參與門檻較高。

為降低投資人參與門檻，並提高投資人運用各種策略交易的操作彈性，金管會已同意臺灣期貨交易所推出小型電子期貨契約，將在年6月28日上市。小型電子期貨契約乘數每點500元，契約規模為電子期貨的1/8（即1口電子期貨等於8口小型電子期貨），交易暨結算規則等均與現行電子期貨相同，另交易人持有未平倉部位數，每8口小型電子期貨契約得沖銷同一交割月份1口電子期貨契約。

金管會重視普惠金融，未來仍將持續督導臺灣期貨交易所規劃推出多元的金融商品，滿足國人多樣化的金融服務需求，便利投資人建構多元交易及避險策略，達到便利性與普及性。