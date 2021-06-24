蔡政府防疫無能卻擋疫苗 深綠村長轟：別人孩子死不完

台灣本土疫情延燒，疫苗短缺，繼美、日贈送疫苗後，立陶宛日前宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣。偶爾在臉書評論時事的名經紀人夏春湧感嘆，台灣從「零確診」變成缺疫苗，昨是今非，真是令人大開眼界；而如今政府不停地接受別人施捨，「we can help」變成「we thank you」，台灣從來沒有落魄到這種地步。

夏春湧24日在臉書貼文指出，目前蔡政府唯一的功能就是不停的說「謝謝」，聽起來很有禮貌，實際上特別心酸，如今我們這個政府不停地接受別人的施捨，當初的「we can help」，怎麼變成了「we thank you」，花無百日紅，人無千日好，風光的時候不要太臭屁，否則今天也不會淪為國際的笑柄。

夏春湧感嘆說，「零確診」已成昨日黃花，「缺疫苗」已是今日笑話，蔡政府的昨是今非，真是令人大開眼界，手握護國神山，腳踩戰略要地，本可風光一時，怎奈無錐可立，台灣從來沒有落魄到這種地步。「愛台灣、愛鄉土、護主權」現在聽來格外諷刺，「害台灣、毁鄉土、護金權」現在聽起來恰如其分。

夏春湧指出，打一個預防針要先立遺囑，世界之大無奇不有，台灣No.1真的不是浪得虛名。蔡政府防疫政策荒腔走板、手足無措，全民已經習以為常，表面上來看，台灣人的心臟夠强大，事實上是多麼無奈：一.要疫苗像乞丐、二.談防疫靠人民、三. 帶風向靠網軍、四.保台灣靠美國。我們到底要這個政府做什麼？大家稱蔡政府為世界最大的「丐幫」，它還非常不高興，但它以為老百姓高興得起來嗎？當人民看著政府每天低聲下氣對人家說「thank you」，而仍然沾沾自喜，我們要消滅的不是這個病毒，而是這個政府。

網友回應說，「天佑台灣，疫苗快來。」、「真的，我們也非常不願意當丐幫的成員。昔日我們是亞洲的四小龍之一，今日淪落為丐幫乞討的成員，無奈啊無奈！」