防疫持久戰開打！遠距辦公、居家學習成為新常態，華碩（ASUS）調度多款筆記型電腦支援市場需求，包括以抗菌材質打造的學習筆電ASUS BR1100新品登場、高效文書機ASUS X415/X515加碼再補貨，加上輕巧出色的ASUS ZenBook 14 (UX425)及ASUS E410/E510，筆電產品全線到位。

左至右、上至下分別是ASUS BR1100、ASUS E410／E510、ASUS ZenBook 14 、ASUS X415／X515筆電。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

【ASUS BR1100】

ASUS BR1100從鍵盤、觸控面板到置腕處，皆經過ASUS BacGuard抗菌處理，可於24小時內抑制99%細菌生長，還能沾酒精或次氯酸水擦拭清潔；全機為類強固設計，採用超越MIL-STD-810H美國軍規耐用標準，四邊配置防撞膠條與安全抓握條，鍵盤防潑水且間隙變小防破壞，足以承受高達120cm墜落，提供完整防護。

ASUS BR1100擁有360度翻轉觸控螢幕、完整I/O連接埠及內建SSD，可選購Stylus觸控筆，完勝各種學習情境；11.6吋防眩光觸控螢幕，德國萊因護眼認證有效過濾藍光。搭載「視訊鏡頭」及鍵盤區「實景攝影機」，最高1300萬畫素解析度，結合AI降噪技術，遠距學習必備！ASUS BR1100，建議售價：NT$14988起。

【ASUS X415/X515】

ASUS X415/X515流暢效能與絕佳視覺體驗，滿足工作與遊戲所需。最高搭載NVIDIA® GeForce® MX330獨立顯示卡、512GB PCIe® SSD，疾速資料存取及超大儲存容量；178度廣視角窄邊框螢幕具備霧面抗眩光塗層，維持雙眼舒適感。ASUS X415/X515，星空灰／冰河銀，建議售價：NT$17900起。

【ASUS ZenBook 14 (UX425)、ASUS E410/E510】

具備完整連接埠筆電的ASUS ZenBook 14 (UX425) 輕巧1.13kg，最高21小時續航，並通過德國萊因護眼認證，適合長時辦公使用。搭載AI降噪及WiFi Master技術，視訊會議不受干擾。榮獲2020德國紅點設計大獎的「小．輕．新」ASUS E410/E510外型亮眼，輕薄與窄邊框螢幕、獨特虛擬數字觸控板，為文書處理最佳選擇。共有星河紫／綠松灰，建議售價：NT$38900起。

ASUS E410/E510則有夢幻白／玫瑰金／夢想藍／星夜黑，建議售價：NT$14900起。