北市疫情連環爆！台北市長柯文哲24日表示，北市信義區1名牙醫師及2名牙科助理確診新冠肺炎，牙科診所已於17至30日停業，北市副市長黃珊珊補充說明，這名牙醫師接觸病患有100多人，其中北市106人、外縣市40人，都已居家隔離，會盡速斬斷傳染鏈。

針對北農、環南市場、士林養護機構外，是否還有其他群聚感染點，黃珊珊說，有確診的牙醫師接觸100多名病患，對於群聚案作法都一樣，市府23日已開始將疫調資料拿來做匡列、停業，等這3、4天處理清楚後再復業。

黃說，針對北農之前若發生沒做相關通報的事情，現在公司都處理改進，至於北農現在是到底累計多少人確診，中央6月10日統計前的都已解列，10日後的會持續監管，現在有31例監管，其中只有13名是台北市民，其他大部分都新北市，會跟新北市一起疫調找感染源，並全部匡列、隔離、暫時停業，將每個群聚感染鏈斬除斷絕，這31例PCR陽有是4例，也有可能再增加。