聯亞生技旗下聯亞藥興櫃掛牌第2天，股價持續飆漲，盤中最高衝上300元，超越高端疫苗今(24日)收盤價276.5元，PTT不斷有網友在問誰有買到，大喊買不到聯亞藥，分析師表示，其實這跟興櫃交易模式有關，不像上市櫃股票是採集合競價方式撮合，目前漲幅已高，不建議投資人去搶買。

聯亞藥23日以30元掛牌興櫃，第1天就收在215元，漲幅逾6倍，今日依然漲不停，漲幅逾5成，盤中最高衝上300元，收盤價290.5元。有網友在PTT表示，他一直掛、一直改價，但就是買不到，另外也有多位網友問有誰買到聯亞藥？摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，網友最大的疑問就是掛單一直買不到，甚至明明掛高價買進，卻還是沒有成交，這都跟興櫃的交易模式有關。

鐘崑禎說，興櫃的交易模式不像上市櫃股票是採集合競價方式撮合，是由投資人出價下單給所屬券商，再由所屬券商下給負責的推薦證券商，像明明報價都已經上去了，卻還是沒成交，有可能有時間差的關係，如果真的想買進，一般會建議要往上高掛5檔，才比較容易成交。

對於聯亞藥登錄興櫃2天股價飆漲，鐘崑禎不建議投資人買進，他指出，他可以理解有投資人心想30元掛牌參考價，第1盤開37.5元，不到4萬元的投資，未來可以賺好幾倍，且下跌空間有限，不過，除了買不到的問題外，還需要思考興櫃的資訊揭露及財報相對不是那麼透明，很難據以判斷未來的走勢，這2天的股價上 純粹是走消息面以及市場預期，蜜月行情能走多久也不知道，最後還是需要有基本面的支撐。

櫃買中心網站上也有說明興櫃股票委託單沒有成交的原因，是因為興櫃股票屬議價交易市場，是由推薦證券商之報價主導交易進行，成交的一方一定是推薦證券商，投資人之間無法相互成交，若委託價格落在推薦證券商報價範圍內（即「到價委託單」：投資人委託買價≧推薦證券商報賣價，或投資人委託賣價≦推薦證券商報買價），將由櫃買中心電腦系統自動分配給當時報價最佳（最高買進報價或最低賣出報價）的推薦證券商立即成交。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。