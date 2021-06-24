總統蔡英文執著力挺國產疫苗，傳出支持「免疫橋接」學者專家人馬大舉進入食藥署疫苗療效評估專家會議，護航高端疫苗，而鴻海創辦人郭台銘與台積電購買的BNT疫苗，進口狀況仍不明，中研院院士陳培哲批蔡「講的一套，做的一套」，呼籲中央依法行政，勿再耽誤疫情控管。

今日傳出食藥署專家會議在5月28日討論並決定國產疫苗緊急授權EUA標準，但當中16名學者專家有8人遭替換，新進駐人馬就是為了護航高端疫苗而來。

蔡英文近日接受新聞台採訪，對於開放進口疫苗與力挺國產疫苗的立場，看似退一步，「說的都是場面話」，陳培哲批蔡：「講的一套，做的一套，真正做的還是她原來要做的事」，而疫苗審查委員聘任還有EUA執行，都應依法行政，「這是關鍵，不能想聘誰就聘誰」，呼籲食藥署出面說明運作法令為何。

各界關注郭台銘、台積電、佛光山甚至慈濟購買進口疫苗進度，陳培哲也說：「行政院這些人，做的事情我們都不知道，蔡英文說的事情，跟實際上行政院做的事情是一致的。」而談到進口BNT疫苗，陳則直說：「大家努力！」