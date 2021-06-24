全家(5903)投資專營電支機構今日獲金管會核准，取得專營電子支付機構業務許可，依7月1日即將上路的新電支條例，未來電子支付機構經申請後得經營更多的業務項目，除得收受儲值款項、代理收付實質交易款項外，尚得辦理國內外小額匯兌、經營與業務有關買賣外國貨幣、協助發行及販售禮券或票券、紅利積點整合及折抵交易款項等業務。在取得專營電子支付業務許可後，「全盈支付」籌備處將加速腳步申請正式營業執照，期望取得後於第4季正式上線服務。

該專營電支機構由全家便利商店發起，總資本額預計為7.6億元，網家(8044)旗下拍付國際資訊參與投資，若玉山銀行獲金管會轉投資核准，將共同加入，成為第一個由實體零售、銀行產業、網路電商背景所共同成立的專營電子支付機構，大幅拓展電子支付應用場景，涵蓋全國超過3800間全家便利商店、電商、生活消費等線下及線上場域，打造跨虛實、跨產業、跨國界的便利生活暨金融支付生態圈。

全家董事長葉榮廷表示，投資專營電支機構是全家數位轉型的關鍵布局之一，尤其金管會推動電支電票整合的新法預計於7月1日正式上路後，勢將大幅提高使用電子支付的便利性，且疫情推升電支使用人口已突破1300萬，預期全盈電支服務上線後，從國人消費剛性需求場景－便利商店切入，再加上全家超過1300萬會員的優勢，串聯食衣住行育樂的外部場景，將衍生更多商機運用的可能性。