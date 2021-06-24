美日贈台374萬劑疫苗，一解台灣缺疫苗燃眉之急，惟疫苗開打迄今已累積多起死亡個案，讓尚未施打疫苗的長者卻步，甚至出現「緩打潮」，為鼓勵國人接種疫苗對抗新冠病毒，兆豐金(2886)旗下兆豐保險特將疫苗保險投保年齡限制放寬，將原投保年齡15歲至75歲擴增至80歲，估計有58萬長者也可投保疫苗險，且網路投保只要182元，提供施打疫苗的長者保障。

近日疫苗接種後死亡案例頻傳，「死因是否因疫苗而起？」、「不良事件和不良反應差異何在？」、「保險賠不賠？」都成為熱門話題，依兆豐保險疫苗險的保戶年齡層分析，36歲到45歲佔比超過3成，其次為65歲以上人口，佔比1成，顯示疫苗險不只醫護人員投保意願高，長者面對疫苗接種亦相當重視風險轉嫁，疫苗險的理賠項目也成了民眾選擇保單的關鍵，兆豐保險「全民接種COVID-19疫苗保險」專案提供給民眾接種疫苗28天內因「不良事件」導致住院或死亡保障，換句話說，只要施打疫苗後對健康造成負面影響或疾病導致住院或死亡，皆予理賠。

兆豐保險「全民接種COVID-19疫苗保險」專案提供民眾接種疫苗28天內因不良事件導致住院，定額給付住院保險金每日3仟元，且期間若入住加護病房或負壓隔離病房時加倍給付，住院滿三日以上則提供一次住院關懷保險金1萬5仟元，如情況嚴重不幸導致死亡，定額給付30萬元的殯葬費用補貼。疫情當前，兆豐保險呼籲國人唯有施打疫苗，才能有效降低染疫或重症率。