24日有消息傳出，韓國零售業者新世界集團 （Shinsegae Group） 旗下的綜合連鎖超市E-Mart，計劃以3.4兆韓元約30億美元，收購eBay韓國高達8成股份。此收購案可望在2020年底或2021年初完成，但尚須政府有關單位批准。

日前，曾參與標購韓國eBay的當地最大網路業者Naver，日前宣布退出此收購案。

2015年以前，eBay韓國一直是韓國最大電商業者，之後，因目前是排名第一的Coupang加入競爭，因此eBay業績從2016年開始就慢慢變差。

三星證券統計，韓國線上購物從2018年至2020年間成長了41%，但eBay韓國網購業務僅增加4%。

新冠疫情爆發後，網上交易頓時火紅，韓國包括新世界在內的一些傳統零售業者就很垂涎網購這一塊大餅，於是eBay韓國也成為被鎖定的對象。調研機構Euromonitor所統計數據，韓國eBay在韓國的電商平台有Gmarket、Auction以及G9，是當地第三大電子商務業者，2020年市占率約為12.8%。