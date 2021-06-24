因應疫情影響民眾生活，台電配合紓困4.0精進方案，針對住宅用戶6月不實施夏月電價，服務業及農業用戶亦依據其營業額影響程度提供電費減免，最高減免達30%。

台電表示，本次紓困減免措施預計超過1000萬用戶受惠，並考量用戶用電規模與特性採不同優惠方式，以符合實際紓困需求，盼共體時艱，度過疫情風暴。

台電說，因應防疫三級警戒期間，居家辦公致家庭用電量增加，為減輕住宅用戶負擔，針對住宅用戶進行電價緩調，6月不實施夏月電價，台電將改以非夏月電價計費。預計受惠用戶約1000萬戶，減收電費約14億元。

此外，因疫情致營運發生重大困難之服務業及農業用戶，今年5月起至7月止，用戶營業額與108年同月或今年3、4月平均相較，依其影響程度提供電費減免優惠，預計75萬戶農業及服務業用戶受惠，減免電費約47億元。

營業低壓用戶，營業額減少達15%以上未達50%者，電費減免10%，每月上限10萬元；營業額減少達50%以上，電費減免30%，每月上限30萬元。

高壓以上用戶，營業額減少達15%以上未達50%者，用戶申請暫停部分契約容量減收基本電費，於111年2月28日前申請恢復，免收適用期間之供電設備維持費，但如果是無法申請降低契約容量之百貨商場，其電費減免10%，每月上限50萬元；營業額減少達50%以上者，除免收前述供電設備維持費外，電費再減免30%，每月上限300萬元。

基於便民考量，上述電費減免作業(除供電設備維持費外)用戶無須向台電申請，即由台電依據財政部報稅營業額，主動按各月營業額減少之幅度於當期電費自動扣減，如未及於當期帳單減免者，則於次期電費帳單一併減免。

台電補充，符合紓困資格之服務業及農業用戶，除電費減免優惠外，更推出電費緩繳措施。針對營業低壓用戶，延長其電費繳費期限至4個月，用戶無須申請；高壓以上用戶，得向台電申請當期電費均分四期，每月繳付一期。