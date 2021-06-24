台股24日開高震盪連三紅，外資小幅買超，且在匯市有買有賣，出口商啟動進場拋匯，激勵新台幣重返偏升走勢，但力道不大，終場收在28.002元兌1美元，升值0.4分，終結連續七個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量8.34億美元。

外匯交易員指出，美股主要指數漲跌互見，但台股攻勢延續，再下一城收漲71點至174007點，外資仍小幅買超台股新台幣38億元，且在匯市由買進轉為有買有賣，加上出口商月底加季底拋匯需求開始出籠，激勵新台幣重返偏升走勢，盤中升破28元大關，但進口商也順勢進場撿便宜買匯，因此最後仍暫回28元價位。

外匯交易員認為，外資買匯需求漸消化，部份新資金匯入，前一個交易日來不及反應的進出口商，也陸續進場交易，二方力道互為拉鋸，使得新台幣波動幅度縮小，隨月底加季底接近，除非外資出現新的進出動措，否則短線應是延續區間整理格局不變。