時力發言人暨台中黨部南屯區主任吳佩芸反映基層藥局認為開放居家快篩相關配套不足等問題。（民眾提供）

時代力量立委陳椒華24日針對居家快篩試劑的準確度、價格合理性召開線上記者會，時力發言人暨台中黨部南屯區主任吳佩芸反映基層藥局認為開放居家快篩相關配套不足的問題；衛福部食藥署藥妝組副組長錢嘉宏則線上說明。

陳椒華要求食藥署針對居家快篩試劑上市後使用的準確一致性，要求廠商補充快篩產品於國內販賣使用的準確性，每個月提出補充報告，不能只靠申請時書面審查的國外試驗資料。

陳椒華表示，衛服部允許快篩試劑於藥局、便利商店販賣，應加強追蹤許可後於國內販售使用後的實際準確率，請廠商提供定期報告，也可委託專業單位進行後續抽驗檢查。應加強宣導快篩產品的使用注意事項，讓民眾了解快篩試劑的使用並管理陽性反應廢棄物的處理。

陳椒華建議請廠商在販售點播放操作使用影片，或在產品陳列處有明顯的QRcode可連結觀看影片或使用須知，可自己先看再決定是否購買。衛福部或疫情指揮中心應有居家快篩的電視宣導影片播放，加強相關衛教。

另外，關於居家快篩試劑的價格問題，陳椒華指出，目前核准的產品單組價格從三百多到上千元都有，但國外約百元就有，希望政府在開放居家快篩時，能提供給需要的國人準確且價格合理的產品。

身為藥師的吳佩芸說，最近收到不少基層藥師朋友反應，認為「居家快篩試劑」開放後缺乏完善的配套措施，憂心後續通報及追蹤流程若沒有做好控管，將無法真正杜絕社區傳染。

吳佩芸指出，中央並未謹慎看待快篩試劑在販賣上，須搭配專業醫事人員指導使用，目前開放非藥局通路也可販售居家快篩試劑，但在指引卻僅附上「諮詢藥局」名單。想問民眾拿著非由藥局進貨的快篩試劑到藥局諮詢，藥局如何確定產品的來源、品質與使用方法，若提供的資訊有落差，誰該負責？

錢嘉宏表示，準確率以送審文件判斷，請廠商檢附驗證資料，後續再參考陳委員建議執行要求販售後的準確率。而核准的居家快篩試劑說明書、操作影片、指引和懶人包均已放在食藥署官網防疫專區，建議民眾可上網先了解核准產品。價格部分，由廠商自行訂價及市場機制，食藥署會多核准價格較低的抗原快篩試劑。另外，建議藥師無須對非該藥局販售的產品提供諮詢，建議民眾找廠商或原購買處。

目前COVID-19居家快篩試劑雖可在具有醫療器材商執照的業者販售，像是藥粧店、醫療器材行、便利商店等。但試劑用完後，後續由民眾自己「自行」通報。

吳佩芸強調，快篩的陽性不見得是真陽性、陰性不見得是真陰性，若民眾測出是陰性，但可能是偽陰性，沒通報就不會被相關單位匡列掌握？因此，後續通報若缺乏完整積極追蹤，可能讓社區持續出現隱形傳染者。