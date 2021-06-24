大內青果集貨場提前至25日開張。（劉秀芬攝）

受疫情影響，台南芒果市場銷售低迷，台南市大內區公所管理的大內青果集貨場，將提前至25日開張；官田區渡子頭芒果市集，在農會與地主協調下，將於28日正式開張，希望增加果農銷售交易場所，有助增加果農收入。

大內青果集貨場運作已逾50年，84號快速道路未通車前，銷售狀況不比玉井差；官田渡子頭芒果市場地點位於省道旁，交通更是方便，行口盤商交易熱絡，84號快速道路通車後，同樣被玉井青果市場搶走遊客。

受疫情影響，官田區渡子頭芒果市集地主為了防疫，原本不打算開放，只想自己擺攤賣一賣，果農沒地方擺攤反而到省道旁到處擺攤，增添防疫困擾。

在市議員陳秋宏與台南市農業局居中協商下，官田區農會出面承租管理渡子頭市場，預計28日開市，由農會負責防疫管控及過磅管理。

此外，在果農陳情下，大內青果集貨場也將提前到25日開張，由公所負責防疫管控，並聘請專人負責過磅管理。