立委鄭正鈐日前接受一批由藝人吳宗憲提供的醫療用快篩試劑，要送給有快篩站的醫院以及里長，新竹市有不少里長接到詢問電話，問是否有意願領取快篩試劑。對此，新竹市議員李妍慧認為政府已經建立安全便利的快篩管道，醫療用快篩試劑需由醫療人員施測，呼籲里長跟市民朋友慎用。

新竹市近日有許多里長接獲鄭正鈐立委辦公室通知，可到辦公室領取藝人吳宗憲捐贈的「Enimmune醫療用COVID-19快篩試劑」，只要先簽署「須由醫療人員施測」知悉切結書並照相之後，就可以領取兩盒共50劑醫療用快篩試劑供里民使用。

不少里長接獲訊息後仍然覺得「怪怪的」，轉而向議員李妍慧詢問，李妍慧指出，初步看來是醫療用的安特羅試劑，跟食藥署開放4大通路販賣的家用試劑完全不同。李妍慧認為政府已經建置安全簡便的快篩管道，實在不需要另外加重基層跟醫療人員負擔，節外生枝。

鄭正鈐則表示，這批快篩試劑近日安排部分送往有快篩站的醫院，同時也聯絡里長，若有意願協助則可前來領取，因仍需按照衛福部規定，在發送的時候也會跟里長說明清楚，此批快篩試劑為醫療用，可帶去醫療中心使用，希望可以替大家省下一筆費用。

不過有醫院表示，民眾前往做快篩都需要用院內提供的快篩試劑，因所有醫院內使用的各種醫療器材，都需衛署醫藥製器字號通過，民眾自行攜帶的快篩試劑不符合規範，將被視為不明來源。也有診所醫師表示無法用民眾自帶的快篩試劑，要執行篩需有隔離場所加全套裝備，且「若驗出陽性，簡直自找麻煩。」