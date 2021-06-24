「電音女神」謝金燕積極經營社群媒體，在防疫期間仍不忘在網上分享近況，而謝金燕今（24日）下午則曬出自拍照，蹲下的她手抱膝蓋入鏡，有網友還驚訝留言：「還以為姐姐沒穿衣服，兩顆餒餒跑出來」，也釣出謝金燕哭笑不得回應：「那是膝蓋OK」。

照片中，謝金燕套上雨衣濾鏡玩自拍，蹲下的她、手抱膝蓋入鏡，謝金燕還隱約露出白嫩美臀，保養有術的謝金燕四肢纖細相當不科學，不過有網友則留言：「還以為姐姐沒穿衣服，兩顆餒餒跑出來」，讓謝金燕哭笑不得回應：「那是膝蓋OK」，也有人認為謝金燕在防疫期間變得更幽默了，謝金燕還笑回：「糟糕...聽你這樣說後，姐在思考是否該維持以往的那酷樣...」，親民作風狂圈粉。

謝金燕回應網友。（圖／取材自謝金燕Instagram）

不只自拍美照，謝金燕昨天還曬出「用眼睛在跳舞」影片，她大秀迷人電眼，並自信說：「#請盯著我眼睛 #會忘記煩惱1分鐘」，但卻吸引網友留言問：「雙眼皮割的（得）好美，介紹一下那裡，好想也去哦...」，對此，謝金燕不但沒發怒，還大方回應：「化妝就可以做到...千萬不要去亂割ok...」。

謝金燕回應全文。（圖／取材自JeannieHsieh謝金燕___bbb臉書）

謝金燕近年一改過去神秘作風，不僅開臉書、IG和粉絲互動，她日前還大方開放網友提問，有人就問「如果結婚會離婚，姊姊會想再結婚嗎」，謝金燕先是反問「你呢？」之後並強調「還有，姐沒結過婚，不應該用『再』喲」，同時，也有粉絲發問「請問有男友嗎」，謝金燕則大方回應「沒有」，親解外界對她的疑問。