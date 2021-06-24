微軟股價創下新高，成為繼蘋果之後，第二家市值超過2兆美元的美國上市公司。財信傳媒董事長謝金河表示，微軟市值超過2兆美元，企業市值超過大多數國家的經濟總量，加入微軟的FAAMG這五家巨企撐起美國國力，總市值8.678兆美元，這個規模很驚人，而大陸企業因反壟斷法出爐，使得騰訊、阿里巴巴威力減弱。如果企業市值大小代表國家的經濟實力，美中角力第一回合拚戰，美國仍是老大。

謝金河在臉書發文指出，美國資本市場又誕生了一家市值超過2兆美元的巨人，微軟寫下265.99美元天價，市值達到2兆美元，這是繼去年蘋果市值突破2兆美元後，第二家市值超過2兆美元的超級大企業，企業市值超過大多數國家的經濟總量，這真正是富國敵國的時代。

謝金河認為，若企業市值大小代表國家的經濟實力，那麼美國仍是老大。全球前五大企業都是美國企業，Apple市值2.2358兆美元，一直都是第一，微軟第二快追上Apple，老三是Amazon和Google之爭，現在Amazon1.744兆美元，略微領先Google的1.726兆美元，第五是FB市值9712.47億美元，很快會站上1兆美元大關，美國前五大企業市值8.678兆美元，這個規模令人難以想像。

在全球企業市值競賽中，謝金河分析，今年初騰訊和阿里巴巴有如老虎出柙，市值大躍升，騰訊股價到775.5港元時，市值7.408兆港元，約9522.5億美元，當時FB市值只有騰訊一半。阿里巴巴一度大漲至319.32美元，市值跑到8657.16億美元。那個時候，全球企業市值排行從Apple、Microsoft、Amazon、Google、騰訊、阿里、到柏克夏A，騰訊和阿里如中國企業雙箭頭領頭羊。

但在大陸反壟斷法出爐後，中國大企業威力減弱，現在騰訊市值5.56兆港元，約7152億美元，騰訊被FB超車，阿里股價慘跌，現在市值5825億美元，已經排在巴菲特柏克夏、特斯拉及台積電後面，接下來還有追兵，黃仁勳的Nvidia（輝達）股價一路衝，市值跑到4749億美元，可以看出這一回合半導體產業的威力。

謝金河表示，過去有媒體稱美國尖牙股是FAANG，這個N是Netflix，而Netflix市值約2200億美元，怎麼跟微軟比？所以，他直指FAAMG這五家巨企才是撐起美國國力的重心之所在。美中角力第一回合可以看全球大企業的位子，微軟躍升，又是一個新的里程碑！