又多出兩家新電子支付。金管會24日宣布，全家便利店與玉山銀行、拍富國際合資成立的全盈支付，及全聯100％出資的全支付，取得設立電子支付機構的許可，資本額都是5億元的全資全照，半年內將成立及開業。

截至目前為止，台灣計有5家專營電子支付機構及23家兼營電子支付機構（含18家銀行、中華郵政股份有限公司及4家電子票證發行機構）。

金管會許可全盈支付金融科技股份有限公司及全支付股份有限公司得經營的業務項目包括代理收付實質交易款項、收受儲值款項及電子支付帳戶間款項移轉，金管會同時提四項要求。

一未來開辦業務時，應依7月1日上路的電子支付機構管理條例及其相關法令規定辦理；後續若要增加經營電支條例其他開放業務項目，要依法再向金管會申請許可或報請備查。

二公司負責人應符合電支條例準則中有關負責人的資格條件及兼職限制規定，並於申請核發營業執照前函報金管會審查。

三公司與集團內關係企業、非金融特許事業進行異業合作時，應加強橫向聯繫，盡職控管及要求合作對象共同遵循金融特許事業所應遵循的法令規定、資訊安全及客戶資料保護，並建立問責機制。

四公司應訂定可維持穩健營運之行銷政策與定價策略模式，並須充分考量各項成本與合理利潤等因素，不得以不合理的行銷與定價妨礙電子支付市場秩序，以維健全經營。