2020歐洲國家盃小組賽在台灣時間6月24日凌晨全部結束，16強全部出爐，以下就各組對戰簡單分析，給大家一個投注參考方向。

威爾斯 vs. 丹麥 – 預測 – 和（丹麥晉級）威爾斯防守不錯，拉姆西的反越位跑動能創造機會，但能否再進一步很大程度取決於貝爾的表現。丹麥是史上首支小組賽前2場全敗但還能晉級的球隊，對俄羅斯背水一戰展現無比決心，艾里克森意外事件激勵起全隊的團結一致。

義大利 vs. 奧地利 – 預測：義大利勝 義大利全勝晉級，最後一場小組賽大量輪換主力一樣賞心悅目。奧地利最後一場小組賽踢平烏克蘭就能晉級，但他們勇於進攻力挫對手，打出史上最佳的小組賽成績，打進16強已經是超額完成。

荷蘭 vs. 捷克 – 預測：荷蘭勝 荷蘭少了定海神針范迪克，賽前不算熱門隊伍，但小組賽驚喜3連勝，隊長維納爾敦、前鋒德派和後衛鄧弗里斯都有高水準表現。捷克防守堅實，但進攻僅有施克一個亮點，對英格蘭就被守死，前進8強有難度。

比利時 vs. 葡萄牙 – 預測：比利時勝 比利時是3支全勝晉級隊伍之一，德布勞內復出表現搶眼，如果伊登阿扎爾恢復信心，比利時將更難以被戰勝。葡萄牙新星們演出不如預期，仍然是C羅納度的一人球隊，跌跌撞撞晉級16強，想複製上屆奪冠奇蹟恐難如願。

克羅埃西亞 vs. 西班牙 – 預測：(克羅埃西亞+1)勝、和（克羅埃西亞晉級） 克羅埃西亞漸入佳境，靠兩名老將莫德里奇和佩里西奇撐場，關鍵戰擊敗蘇格蘭挺進16強。西班牙表現不如預期，僅取得1勝2和，最後一場小組賽對斯洛伐克，靠對方門將烏龍球才找到突破缺口。

法國 vs. 瑞士 – 預測：法國勝 死亡之組場場硬仗，法國使出渾身解數，1勝2和力保不敗首名晉級，本澤馬對葡萄牙之戰獨中兩元，替總教練重召他的決定背書。瑞士已經連續4個國際大賽挺進16強，表現始終穩定，俱樂部表現一般的薩基里又在國家隊復活。

英格蘭 vs. 德國 – 和（英格蘭晉級） 英格蘭2勝1和首名出線，但表現配不上奪冠熱門，兩個進球都由本季在英超表現低迷的斯特林包辦，優點是3戰0失球，防守安心。德國表現時好時壞，教練一手好牌打爛，險平匈牙利差點失去晉級機會，排兵佈陣為人詬病。

瑞典 vs. 烏克蘭 –和（瑞典晉級） 儘管賽前不被看好，但瑞典硬是在E組壓倒西班牙首名出線，最後一輪對波蘭就算輸球都可晉級，卻以3：2讓萊萬多夫斯基的雙響成了空砲。烏克蘭是4支小組第3名最低分晉級，前鋒亞列姆丘克和亞莫連科聯手極有威力，不能小看。