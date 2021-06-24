高雄市5月17首傳新冠肺炎確診案例、鳳山仁惠醫院爆院內感染，26歲許姓男子當晚直接臉書社團「鳳山人在地大小事」留言稱「被檢驗出陽性」，被警方網路巡邏查獲，依《嚴重特殊傳染性肺炎特別條例》移送，高雄地檢署考量許男事後刪除留言也無前科，處分緩起訴，但要向國庫支付1萬元。

今年5月17日晚間，高雄仁惠醫院爆出染疫事件，當時市府連夜啟動「仁惠醫院清零專案」，派出兩台遊覽車、多台防疫救護車來回接送院內人員前往篩檢、隔離。該院更連夜清空、消毒，大陣仗引發不少鳳山當地人側目。

有網友拍下遊覽車載送全身穿著防護衣的工作人員及醫護人員上下車的情景，上傳臉書社團「鳳山人在地大小事」，貼文名為「鳳山自由路上仁惠婦幼醫院」引發熱烈討論。晚間10時47分許，許男用手機在貼文下方留言「現場一群湊熱鬧的群眾…已被檢驗出陽性，嚴謹行事阿」，當時還有網友質疑許男「真假？那些人素質也太糟糕了吧！」。

三民二分局員警上網巡查時發現許男的回文，認為他在衛生局快篩、PCR檢驗結果尚未公布前，就明確指出確診結果，已經涉及損害衛福部傳染病防疫工作、疫情控制管理及不特定多數民眾接受傳染病流行疫情訊息的正確性，報請高雄地檢署偵辦。

許男到案後坦承不諱，檢方認為許男散播恐慌，已觸犯《嚴重特殊傳染性肺炎特別條例》第14條、散播有關新冠肺炎流行疫情之不實訊息罪。

但考量他無前科，素行尚稱良好，應是一時失慮才誤蹈法網，犯後也深表悔悟，態度良好，也將爭議留言刪除，還特別在該社團公開貼文、宣導「防疫期間不可散播不實訊息以免觸法」，最後處分緩起訴1年，但須向國庫支付1萬元。