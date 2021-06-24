全台三級警戒再度延長，新創事業受創甚深，國發會挺新創，主委龔明鑫今親自宣布國家發展基金「新創紓困加碼方案」，政府紓困4.0貸款專案為基礎，這次不僅額度加碼最高至2600萬元，也放寬認定資格，初步認定符合格的有3000多家新創公司，政府1年將補貼1.345個百分點的利息補貼，並委由兆豐、台企銀主辦，希望協助新創公司度過疫情難關。

龔明鑫進一步指出，去年疫情期間推出的紓困4.0專案，共有600多家前來申請，總計約181家通過審核，這次加碼方案推出後，由於放寬認定資格，將能照顧更多新創業者，初步匡列符合資格的新創家數超過3000家。

龔明鑫強調，無論公司營收是否衰退，新創業者都可以提出政府利息補貼1.345％、加碼額度最高2600萬元的紓困貸款方案，以年利息1.345％、2600萬元估算，1年可省下利息約35萬元。

國發基金新創紓困貸款方案執秘蘇來守表示，新創紓困加碼方案的利息補貼期限最長1年，信用保證成數加碼至10成，且企業不用負擔手續費。

我國對新創事業在資格認定上，是指設立8年以內、也就是2013年1月1日以後成立的企業，且在加碼方案通過前、即今年6月17日前曾獲得國發基金、創業天使投資或國內外加速器培訓、得過創業競賽獎項等創新企業，都可以前來申請。