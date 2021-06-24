香港蘋果日報今天以「港人雨中痛別，我?（們）撐蘋果」為頭版標題，為26年歷史劃下句點，英國廣播公司、日本放送協會和美國有線電視新聞網等國際媒體紛紛報導港蘋停刊一事。

香港蘋果日報高層被警方依港區國安法拘捕，並遭凍結相關銀行帳戶與資金而被迫停止營運後，今天出版最後一份報紙。

英國廣播公司（BBC）以「蘋果日報：香港感性告別親民主報紙」為題，報導港蘋停刊的消息。BBC說，在北京施壓下，香港親民主紙媒停止營運，對這座城市的新聞自由無疑是一大重擊。

BBC說，港蘋是香港最大的民主派報紙，對試圖消除異見的北京來說猶如芒刺在背，港蘋如今被迫停刊，「香港的言論自由令人十分擔憂」。

美國有線電視新聞網（CNN）則以「在北京收緊控制之下，香港最大的民主派報紙停刊」為題，說港蘋被迫停刊的消息讓香港媒體不寒而慄，也破壞了港府聲稱新立法不會削弱新聞自由的說法。

CNN說，蘋果日報在香港褒貶不一，認同其自由價值觀的人喜歡它，厭惡它的保守派人士則批評它造成混亂。然而，港蘋之死已經敲響香港新聞自由的警鐘。

根據報導，非政府組織「自由之家」（Freedom House）主席阿布拉莫維茨說：「將獨立、基於事實的新聞視為對國家安全的威脅，是對新聞自由不可接受的攻擊，與此同時，香港更進一步打擊言論和集會自由。」

港蘋員工則說：「我想人們會懷念蘋果日報，因為蘋果日報是一個可以自由發言、批評政府和北京的平台。」

美國「紐約時報」報導指出，中國政府打擊異見的行動不斷升級，將目標對準了香港一度引以為傲的媒體自由。港區國安法通過以來，對香港曾可暢所欲言的新聞媒體起了寒蟬效應。

日本放送協會（NHK）也報導，香港1997年回歸中國後，言論自由一直得到保障，但如今已大為倒退。

報導說，蘋果日報以嚴厲批評中國和香港政府而聞名，自1995年創刊以來，得到許多人支持，香港回歸中國後，一國兩制保障的言論自由已大為倒退。

英國「衛報」以「最黑暗的一天：蘋果日報之死並不奇怪」為題，說蘋果日報被迫停刊的命運，並不讓人感到意外。

報導說，港蘋和其創辦人黎智英已成為民主運動的象徵，卻也成為香港政府和警方的眼中釘。

隨著香港政局的改變，商界和新聞媒體正在重新調整其在香港的戰略，媒體和個人之間的寒蟬效應也是顯而易見。

多年來，香港的言論自由文化吸引「紐約時報」和英國「金融時報」等媒體，在這個前英國殖民地擴大營運。但在過去幾年間，香港和外國記者協會都在抱怨香港「新聞自由惡化」，新聞媒體也已開始重新考慮他們的香港策略。