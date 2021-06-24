《國際經濟》德國6月商業信心揚升 超過預期 17:072021/06/24 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四公布的一份調查數據顯示，德國六月商業信心上升，超過預期；主因為企業對當前情勢評估的改善，企業對下半年的樂觀情緒也有所增加。 由德國Ifo研究所負責的該項調查顯示，六月商業氣候指數上升至101.8，高於五月的99.2，也稍微高於路透調查經濟學家預期的100.6。 Ifo研究所主管Clemens Fuest表示，德國經濟正在擺脫新冠危機。 《國際經濟》連6月升 韓6月消費者信心月增5點 《國際金融》搶便宜 上周五散戶買超美股金額創新高 #德國 #商業信心 #企業對 #Ifo #六月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》國泰攜手國際投資人 督促亞洲電廠實踐低碳轉型 15:082021/06/24 財經 《國際產業》蘋果開發商合約問題 法國法院9月開庭 10:362021/06/24 財經 《國際經濟》歐盟國家級反壟斷機構 盼更多執法權力 15:422021/06/24 財經 《國際經濟》韓國央行預估 H2通膨約2％上下 10:362021/06/24 財經 標普上調台灣經濟成長率 水電短缺首列風險因素 12:502021/06/24 財經 《國際產業》比特幣飆升近20％ 特斯拉應聲漲逾5％ 10:362021/06/24 財經 影／政院公布擴大紓困案 6月電價緩調、打工族可領1萬元 09:592021/06/24 政治 以洽簽美台BTA為目標 美商提六大路徑強化關係 04:102021/06/24 財經要聞 工商社論》論疫情升溫下的國際移工問題 04:102021/06/24 財經要聞 美國通過《美國創新與競爭法》 成全球5G大利多 14:592021/06/24 財經 布林肯警告：世界各國不要從新疆的強迫勞動中受益 11:352021/06/24 兩岸 財經熱門新聞 傳家樂福要賣台灣門市？公司回應了 - 財經 美中國力誰強就看5巨頭 謝金河斷言：這國還是老大 - 財經 台積EUV產能 下半年爆發 - 財經要聞 - 工商時報 大股東棄船 陽明、長榮大暴崩危險？專家：這天決生死 - 財經 等不及了！花蓮、南投委託這家生技公司採購500萬劑BNT - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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