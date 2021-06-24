周四公布的一份調查數據顯示，德國六月商業信心上升，超過預期；主因為企業對當前情勢評估的改善，企業對下半年的樂觀情緒也有所增加。

由德國Ifo研究所負責的該項調查顯示，六月商業氣候指數上升至101.8，高於五月的99.2，也稍微高於路透調查經濟學家預期的100.6。

Ifo研究所主管Clemens Fuest表示，德國經濟正在擺脫新冠危機。